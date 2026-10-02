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Широков - об успехах Талалаева с "Балтикой": большой результат — это шестое место, что ли?

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что пока не считает результаты Андрея Талалаева с "Балтикой" поводом говорить о серьезном тренерском прорыве.
Фото: РИА Новости
Широков отметил, что Талалаев работает тренером уже много лет и успел сменить немало команд. По мнению экс-футболиста, шестое место "Балтики" само по себе еще не говорит о выходе специалиста на новый уровень.

"Талалаева трудно назвать выстрелившим недавно. По-моему, он тренирует уже лет 30. Конечно, я утрирую, но где только не был. Большой результат — это шестое место, что ли?" — заявил Широков.

В качестве примера он привел Сергея Семака, который после шестого места с "Уфой" получил возможность возглавить "Зенит".

"Семак занял шестое место и перешел в "Зенит". Я не слышал, чтобы кто-то хотел забрать Талалаева в команду выше уровнем. Наверное, это тоже о многом говорит", — отметил Широков.

Он также обратил внимание на результаты "Балтики" во второй половине прошлого сезона. По словам Широкова, на этом отрезке калининградцы выступали на уровне 12-13-го места, хотя состав команды существенно не изменился.

Источник: "Чемпионат"

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