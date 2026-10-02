Широков - об успехах Талалаева с "Балтикой": большой результат — это шестое место, что ли?

"Талалаева трудно назвать выстрелившим недавно. По-моему, он тренирует уже лет 30. Конечно, я утрирую, но где только не был. Большой результат — это шестое место, что ли?" — заявил Широков.
В качестве примера он привел Сергея Семака, который после шестого места с "Уфой" получил возможность возглавить "Зенит".
"Семак занял шестое место и перешел в "Зенит". Я не слышал, чтобы кто-то хотел забрать Талалаева в команду выше уровнем. Наверное, это тоже о многом говорит", — отметил Широков.
Он также обратил внимание на результаты "Балтики" во второй половине прошлого сезона. По словам Широкова, на этом отрезке калининградцы выступали на уровне 12-13-го места, хотя состав команды существенно не изменился.
Источник: "Чемпионат"