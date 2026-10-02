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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит сборные России и Намибии

РФС объявил судейскую бригаду на товарищескую игру России и Намибии.
Фото: РФС
Товарищеский матч между сборными России и Намибии рассудит бригада арбитров из Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Главным судьей встречи назначен Абдурашид Худойберганов. Ему будут помогать его соотечественник ассистент рефери Авазбек Абдуллаев и Элдос Мурзабеков из Киргизии. Резервным арбитром стал россиянин Никита Новиков.

Игра между национальными командами пройдет завтра, 3 октября, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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