Стала известна бригада арбитров, которая рассудит сборные России и Намибии

РФС объявил судейскую бригаду на товарищескую игру России и Намибии.

Фото: РФС

Товарищеский матч между сборными России и Намибии рассудит бригада арбитров из Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба РФС.



Главным судьей встречи назначен Абдурашид Худойберганов. Ему будут помогать его соотечественник ассистент рефери Авазбек Абдуллаев и Элдос Мурзабеков из Киргизии. Резервным арбитром стал россиянин Никита Новиков.



Игра между национальными командами пройдет завтра, 3 октября, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.