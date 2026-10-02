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"Уходя – уходи!" Кузнецов - о скандальной ситуации с Криштиану Роналду и сборной Португалии
Сегодня, 16:34
Капитан последнего чемпиона СССР
ЦСКА
Дмитрий Кузнецов в интервью
Rusfootball.info
поделился мнением о развязке скандальной истории Роналду в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
- Я всегда на стороне личности в истории. Если тренер обещал игровое время такому человеку, должен держать слово при любой ситуации. Я понимаю, там мальчик 18-19-летний, который подает надежды, а здесь кумир миллиардов, согласившийся еще поиграть за сборную. Тем более что Лига наций – по сути набор товарищеских матчей с небольшой турнирной мотивацией. И мы видим, на какие эксперименты идут другие тренеры.
При этом демарш Роналду не оправдываю, но он мегазвезда. Видите, дело уже до президента Португалии дошло. Тренеру повезло, что чудом выиграли в Норвегии, а вчера Фелиш вышел на замену и забил датчанам.
Кришу остается красиво уйти с помпезным прощальным матчем, как это сейчас будет у Месси. А то вот сейчас слышу, что
Дзюба
опять никуда не уходит.
Межеваться – последнее дело. С кондачка такие вопросы не решаются. Уходя – уходи!
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Дмитрий Кузнецов
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Автор:
Вячеслав Буланов
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