"Жду ответной реакции в матче с "Ростовом". Тренер "Акрона" - о разгромном поражении "Крыльям"

Сейчас я больше переживаю за отношение команды к этой игре. Жду ответной реакции на тренировках на неделе и особенно в матче с "Ростовом", - цитирует Благоевича клубная пресс-служба.
Сегодня, 2 октября, в Самаре состоялась товарищеская встреча "Акрона" с "Крыльями Советов". Игра проходила на клубной базе самарцев и завершилась их разгромной победой со счетом 4:0.
По итогам 9 прошедших туров тольяттинская команда набрала 8 очков и находится в зоне стыков, занимая 13-е место в турнирной таблице.
9 октября подопечные Срджана Благоевича сыграют на выезде против "Ростова" в рамках 10-го тура РПЛ.