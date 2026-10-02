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Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
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АкронЗавершен

"Жду ответной реакции в матче с "Ростовом". Тренер "Акрона" - о разгромном поражении "Крыльям"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич прокомментировал итог товарищеской игры с "Крыльями Советов" (0:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В любом случае, сегодня хотелось увидеть другое. Да, это был товарищеский матч, но мы должны стараться держать уровень, независимо от статуса игры и соперника.

Сейчас я больше переживаю за отношение команды к этой игре. Жду ответной реакции на тренировках на неделе и особенно в матче с "Ростовом", - цитирует Благоевича клубная пресс-служба.

Сегодня, 2 октября, в Самаре состоялась товарищеская встреча "Акрона" с "Крыльями Советов". Игра проходила на клубной базе самарцев и завершилась их разгромной победой со счетом 4:0.

По итогам 9 прошедших туров тольяттинская команда набрала 8 очков и находится в зоне стыков, занимая 13-е место в турнирной таблице.

9 октября подопечные Срджана Благоевича сыграют на выезде против "Ростова" в рамках 10-го тура РПЛ.

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