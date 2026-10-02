Дзюба объявил о завершении карьеры. Или не объявил? Разбираемся

Об уходе из футбола Дзюба заявил в мимолётном интервью «РБ Спорт». При этом Артём сразу оговорился, что пока не делает официальных заявлений, да и вообще может ещё сыграть в кубке России.
«Карьера закончена. Всё, ребят. Завершил её? — Посмотрим. Официально не могу заявить, может, ещё поиграю на Кубок за кого-нибудь», — сказал Дзюба.
Если Артём действительно больше не будет играть на профессиональном уровне, то такое завершение карьеры — одно из самых странных из всех, что всплывают в памяти. Обычно футболисты об уходе из спорта заявляют с помощью больших и эмоциональных постов в социальных сетях. Кто вообще так говорил о своём уходе случайно встреченному журналисту?
При этом заявление Дзюбы очень противоречиво. С одной стороны, он говорит о завершении карьеры, с другой — о возможности сыграть в Кубке России. Да и вообще признаётся, что не будет заявлять ничего официально. Это вообще как?
Зная Дзюбу и его характер, можно понять, что сейчас он раздосадован ситуацией. Нападающий так и не смог найти себе новую команду, трансферное окно закрыто, а это значит, что как минимум до зимы он в официальных турнирах на поле не выйдет. Возможно, что-то изменится зимой, но сейчас Артём остаётся безработным. Вариант один — поиграть в Медиалиге. Это — шанс подзаработать и сохранить игровую форму. Понятно, что полгода без футбола — серьёзный срок, особенно в таком возрасте. Вернуться после столь серьёзного перерыва будет крайне сложно.
Наверное, Дзюба стал заложником собственного статуса и хотелок. Очевидно, что Артём мог найти себе команду. Но сам нападающий после ухода из «Акрона» неоднократно говорил, что больше не пойдёт в аналогичные команды. Очевидно, что Дзюба хотел большего, рассчитывал на команду, которая будет бороться за места в верхней половине турнирной таблицы. Но топ-клубы Дзюбой не заинтересовались. А идти в условную «Родину» или команды Первой лиги Артём не захотел. Конечно, ветерану стоит более реалистично оценивать собственные возможности сегодняшнего дня. Расчёт на команду верхней половины таблицы был просто нереальным.
Это ещё не конец
Наверное, дальнейшие перспективы Дзюбы будут зависеть от того, как он проведёт ближайшие месяцы. До зимней паузы остаётся почти три месяца. И сейчас главная задача Артёма — не растерять форму. Наверняка, в ближайшие месяцы у него будут контакты с различными клубами. Командам Первой лиги он точно пригодится. Главный вопрос — согласится ли нападающий на понижение?
Агент Дзюбы Леонид Гольдман дал понять, что пока речи о завершении карьеры не идёт.
«Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артём не делал. Если вы посмотрели фрагмент с Артёмом, его поймали на ходу по пути на один из форумов, который проходил сегодня в Москве. Естественно, летели с одним вопросом — добились того, чего, видимо, хотели.
Как я сказал неделю назад, если прямо сейчас спросить Артёма, он скажет, что завершил карьеру. Опять же, он сам оговорился, что официально объявлять сейчас не будет — может, ещё поиграет. Мы знаем, что Артём любит красивые цифры и рекорды. Это не относительно рекорда, но он говорил, что ему хочется установить отметку своих голов на цифре 250 — сейчас их 248. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду.
Повторюсь, надо сейчас просто отстать от него и не приставать с вопросом про завершение карьеры. Он умный парень, есть много других тем для вопросов. Да и вообще нужно понимать и уважать эмоциональное состояние выдающегося футболиста, который находится в конце своей блистательной карьеры. Артём понимает, что трансферное окно уже закрыто и физически он в ближайшее время нигде продолжить карьеру не сможет. Если зимой вдруг придёт какая-то команда с предложением, подумает ли он? Уверен, что подумать точно подумает. Всё будет зависеть от обстоятельств», — цитирует Гольдмана «Чемпионат».
В общем, последнего слова Дзюба ещё не сказал. А ближайшие месяцы точно подскажут ему, хочет ли он продолжать или нет.