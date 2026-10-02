Дмитрий Кузнецов поделился прогнозом на матч Лиги наций Франция – Италия

Участник чемпионатов мира и Европы Дмитрий Кузнецов специально для Rusfotball.info дал прогноз на сегодняшние встречи Лиги наций Франция – Италия и Бельгия - Турция.

Фото: соцстети сборной Франции

- Французы выиграют где-то - 2:1, 3:1. Пора уже забить побольше, чем один мяч, пусть даже без Мбаппе. Там есть, кому.



Со второй встречей посложнее, обе сейчас проиграли дома. Думаю, бельгийцы победят – 1:0.



Матчи Лиги наций состоятся сегодня, 2 октября, и начнутся в 21:45 по московскому времени.



Михаил Пукшанский, Rusfotball.info