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Дмитрий Кузнецов поделился прогнозом на матч Лиги наций Франция – Италия

Участник чемпионатов мира и Европы Дмитрий Кузнецов специально для Rusfotball.info дал прогноз на сегодняшние встречи Лиги наций Франция – Италия и Бельгия - Турция.
Фото: соцстети сборной Франции
- Французы выиграют где-то - 2:1, 3:1. Пора уже забить побольше, чем один мяч, пусть даже без Мбаппе. Там есть, кому.

Со второй встречей посложнее, обе сейчас проиграли дома. Думаю, бельгийцы победят – 1:0.

Матчи Лиги наций состоятся сегодня, 2 октября, и начнутся в 21:45 по московскому времени.

Михаил Пукшанский, Rusfotball.info

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