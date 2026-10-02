- Кого можете выделить в сборной России?
- Выделю капитана сборной России - Матвея Сафонова, который выступает за "ПСЖ".
- Какие у вас впечатления от России? Успели что-то посмотреть?
- Вчера у нас была возможность немного прогуляться по Екатеринбургу, посетить центр. Там есть замечательная статуя, но я забыл ее название.
Игрок сборной Намибии ответил, кого может выделить в составе сборной России
Футболист сборной Намибии Деон Хотто ответил на вопросы на предматчевой пресс-конференции.
Фото: РФС / Сборная России