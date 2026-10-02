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Кузнецов высказался о предстоящем матче сборных России и Намибии

Экс-футболист сборной России, работающий нынче в Медиалиге, Дмитрий Кузнецов рассказал Rusfootball.info, каких перемен ждать в товарищеском матче против Намибии.
Фото: РФС / Сборная России
- Ну, со 121-й командой в рейтинге ФИФА имеем дело. Дадут поиграть всем, кто здоров, но вообще не вышел с Ираном. Агкацев и Митрюшкин, возможно, проведут по тайму. Максименко уже будет готовиться к Нигерии. Как и Данилов с Осипенко, если не готовы еще. Карпукаса, Глебова выпустит…

Но все равно это ведь не тренировка, а матч сборной. Тем, кто вне условной "основы", тем более надо доказывать свою состоятельность. У моей команды в Медиалиге нет премиальных. Просто говорю ребятам – выходите и играйте за свое имя. Здесь то же самое.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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