Кузнецов высказался о предстоящем матче сборных России и Намибии

Rusfootball.info, каких перемен ждать в товарищеском матче против Намибии. Экс-футболист сборной России , работающий нынче в Медиалиге, Дмитрий Кузнецов рассказал, каких перемен ждать в товарищеском матче против Намибии.

Фото: РФС / Сборная России

- Ну, со 121-й командой в рейтинге ФИФА имеем дело. Дадут поиграть всем, кто здоров, но вообще не вышел с Ираном. Агкацев и Митрюшкин, возможно, проведут по тайму. Максименко уже будет готовиться к Нигерии. Как и Данилов с Осипенко, если не готовы еще. Карпукаса, Глебова выпустит…



Но все равно это ведь не тренировка, а матч сборной. Тем, кто вне условной "основы", тем более надо доказывать свою состоятельность. У моей команды в Медиалиге нет премиальных. Просто говорю ребятам – выходите и играйте за свое имя. Здесь то же самое.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info