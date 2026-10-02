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Игрок "Динамо" высказался о работе под руководством Шварца

Полузащитник московского "Динамо" Тимофей Маринкин рассказал о работе с главным тренером Сандро Шварцем.
Фото: ФК "Динамо"
"Шварц — это достаточно открытый человек, который живет футболом. Он постоянно с игроками на связи, всегда нам что?то пишет в группу. После матчей, если мы сыграли хорошо, он обязательно скажет, что мы молодцы. Проводит индивидуальные беседы с игроками, чтобы понимать, куда мы можем улучшаться, куда расти.

Как тренер и человек — это просто топ", - сказал Маринкин в эфире "Матч Премьер".

Сандро Шварц возглавил московское "Динамо" в мае нынешнего года, сменив на посту главного тренера Ролана Гусева. Соглашение с немецким специалистом подписано до лета 2029-го.

Под руководством Шварца команда одержала шесть побед, пять из которых подряд, один раз сыграла вничью и дважды уступила в 9 турах РПЛ. Бело-голубые набрали 19 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от первой строчки на два балла.

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