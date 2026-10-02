Игрок "Динамо" высказался о работе под руководством Шварца

Как тренер и человек — это просто топ", - сказал Маринкин в эфире "Матч Премьер".
Сандро Шварц возглавил московское "Динамо" в мае нынешнего года, сменив на посту главного тренера Ролана Гусева. Соглашение с немецким специалистом подписано до лета 2029-го.
Под руководством Шварца команда одержала шесть побед, пять из которых подряд, один раз сыграла вничью и дважды уступила в 9 турах РПЛ. Бело-голубые набрали 19 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от первой строчки на два балла.