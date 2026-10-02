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Гол защитника "Зенита" не спас сборную Казахстана от поражения в Лиге наций

Сборная Казахстана уступила Молдавии в матче 3-го тура Лиги наций (1:2).
Фото: соцсети сборной Казахстана
Гости открыли счет на 45+1-й минуте игры, а на 50-й удвоили преимущество благодаря голам хавбека Ники Клещенко и форварда Петру Попеску. Хозяева поля отквитали один мяч усилиями защитника "Зенита" Нуралы Алипа, отличившегося на 64-й минуте.

Таким образом команда Молдавии одержала первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

Лига Наций УЕФА

Лига С. Группа 3. 3 тур

Голы: Алип, 64 - Клещенко, 45+1, Попеску, 50

Казахстан: Заруцкий, Алип, Кенжебек, Исламхан, Вороговский, Мрынский (Жагоров, 66), Караман, Каримов (Шушеначев, 59), Оразов (Тапалов, 46), Астанов (Туякбаев, 46), Ерланов (Малый, 74).

Молдавия: Челядник, Рябчук (Стефан, 75), Герасименков, Йову, Бабогло, Ревенко (Дэвид, 86), Перчун, Рацэ (Думбравану, 86), Фратя (Моцпан, 46), Попеску, Клещенко (Стина, 59).

Предупреждения: Кенжебек, 80, Вороговский, 88

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