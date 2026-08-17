Глушаков увидел тревожный сигнал в массовом уходе лидеров "Локомотива"

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"Он говорит по факту. Если лидеры уходят — значит, что-то не ладится", — заявил Глушаков, комментируя слова Баринова о том, что футболисты покидают " Локомотив ".

"Нет. А что удивляться? Я тоже через такое проходил. Когда уходишь, болельщики всегда ревностно к этому относятся", — добавил Глушаков.