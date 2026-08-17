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Глушаков увидел тревожный сигнал в массовом уходе лидеров "Локомотива"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков поддержал резонансное высказывание Дмитрия Баринова о ситуации в московском клубе.
Фото: Михаил Синицын/?ТАСС
"Он говорит по факту. Если лидеры уходят — значит, что-то не ладится", — заявил Глушаков, комментируя слова Баринова о том, что футболисты покидают "Локомотив".

Экс-футболист также признался, что его не удивила негативная реакция болельщиков железнодорожников на переход Баринова в ЦСКА.

"Нет. А что удивляться? Я тоже через такое проходил. Когда уходишь, болельщики всегда ревностно к этому относятся", — добавил Глушаков.

Баринов перебрался из "Локомотива" в ЦСКА в зимнее трансферное окно. В матче команд в Кубке России фанаты железнодорожников скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего капитана, а после финального свистка футболист вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков.

Источник: "Матч ТВ"

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