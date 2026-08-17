Глушаков увидел тревожный сигнал в массовом уходе лидеров "Локомотива"

"Он говорит по факту. Если лидеры уходят — значит, что-то не ладится", — заявил Глушаков, комментируя слова Баринова о том, что футболисты покидают "Локомотив".
Экс-футболист также признался, что его не удивила негативная реакция болельщиков железнодорожников на переход Баринова в ЦСКА.
"Нет. А что удивляться? Я тоже через такое проходил. Когда уходишь, болельщики всегда ревностно к этому относятся", — добавил Глушаков.
Баринов перебрался из "Локомотива" в ЦСКА в зимнее трансферное окно. В матче команд в Кубке России фанаты железнодорожников скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего капитана, а после финального свистка футболист вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков.
Источник: "Матч ТВ"