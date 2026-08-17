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Кубок России

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ЦСКА
18:30
АкронНе начат
Родина
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
ЛокомотивНе начат
Ахмат
20:45
ФакелНе начат

Расписание матчей Кубка России на 18 августа

Во вторник, 18 августа, состоятся четыре встречи второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Фото: РФС
Игровой день начнется в 18:30 по московскому времени. "Родина" встретится с "Оренбургом", а ЦСКА одновременно примет "Акрон".

Еще две встречи запланированы на 20:45. "Ахмат" сыграет с "Факелом", а завершит программу дня противостояние "Ростова" и "Локомотива".

18:30. "Родина" — "Оренбург"
18:30. ЦСКА — "Акрон"
20:45. "Ахмат" — "Факел"
20:45. "Ростов" — "Локомотив"

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