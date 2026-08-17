Игровой день начнется в 18:30 по московскому времени. "Родина" встретится с "Оренбургом", а ЦСКА одновременно примет "Акрон".
Еще две встречи запланированы на 20:45. "Ахмат" сыграет с "Факелом", а завершит программу дня противостояние "Ростова" и "Локомотива".
18:30. "Родина" — "Оренбург"
18:30. ЦСКА — "Акрон"
20:45. "Ахмат" — "Факел"
20:45. "Ростов" — "Локомотив"
Расписание матчей Кубка России на 18 августа
Во вторник, 18 августа, состоятся четыре встречи второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Фото: РФС