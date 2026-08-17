"Будем в десятке лучших". Полузащитник "Родины" Ушатов обозначил цель на дебютный сезон в РПЛ

"Если говорить про командные ожидания, то мы будем в десятке лучших, 100%. "Родина" может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть", — заявил Ушатов.
Футболист также рассказал о личной цели на сезон. Полузащитник рассчитывает закрепиться в основном составе и уверен, что сможет выиграть конкуренцию за место в старте.
После четырех туров "Родина" набрала четыре очка и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В последней встрече московская команда устроила результативную перестрелку с "Акроном" — 3:3.
Следующий матч чемпионата России дебютант РПЛ проведет 23 августа в гостях против московского "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"