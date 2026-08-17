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"Будем в десятке лучших". Полузащитник "Родины" Ушатов обозначил цель на дебютный сезон в РПЛ

Полузащитник "Родины" Кирилл Ушатов уверен, что дебютант Премьер-лиги способен завершить нынешний сезон в первой десятке.
Фото: ФК "Родина"
"Если говорить про командные ожидания, то мы будем в десятке лучших, 100%. "Родина" может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть", — заявил Ушатов.

Футболист также рассказал о личной цели на сезон. Полузащитник рассчитывает закрепиться в основном составе и уверен, что сможет выиграть конкуренцию за место в старте.

После четырех туров "Родина" набрала четыре очка и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В последней встрече московская команда устроила результативную перестрелку с "Акроном" — 3:3.

Следующий матч чемпионата России дебютант РПЛ проведет 23 августа в гостях против московского "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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