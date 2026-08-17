"Будем в десятке лучших". Полузащитник "Родины" Ушатов обозначил цель на дебютный сезон в РПЛ

Полузащитник "Родины" Кирилл Ушатов уверен, что дебютант Премьер-лиги способен завершить нынешний сезон в первой десятке.

Фото: ФК "Родина"

"Если говорить про командные ожидания, то мы будем в десятке лучших, 100%. "Родина" может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть", — заявил Ушатов.