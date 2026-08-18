Бушманов: при Карседо "Спартак" выглядит реальным претендентом на чемпионство

Фото: ФК "Спартак"

"Пока не хочется делать поспешных выводов, но этот "Спартак" внушает уверенность в том, что команду ждет хорошее будущее. При Карседо они выглядят реальными претендентами на титул, точно поборются за чемпионство", — заявил Бушманов.