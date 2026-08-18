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Бушманов: при Карседо "Спартак" выглядит реальным претендентом на чемпионство

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info оценил перспективы команды после первых матчей нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Бушманов оценил старт красно-белых в новом сезоне РПЛ под руководством Хуана Карседо. По его словам, команда уже производит впечатление одного из претендентов на чемпионство.

"Пока не хочется делать поспешных выводов, но этот "Спартак" внушает уверенность в том, что команду ждет хорошее будущее. При Карседо они выглядят реальными претендентами на титул, точно поборются за чемпионство", — заявил Бушманов.

Экс-футболист также отметил, что игроки доверяют главному тренеру. При этом настоящей проверкой чемпионских амбиций москвичей он считает предстоящую встречу с "Зенитом".

После четырех туров "Спартак" набрал девять очков и занимает третье место в РПЛ. Столько же баллов в активе "Зенита". Команды встретятся 23 августа в Москве.

Rusfootball.info

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