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"Будем бороться за высокие места". Защитник ЦСКА Жоао Виктор - о новом сезоне

Защитник ЦСКА Жоао Виктор заявил, что армейцы намерены прибавлять по ходу сезона и включиться в борьбу за самые высокие места в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА не отказывается от чемпионских амбиций после первых четырех туров Российской Премьер-Лиги. Защитник армейцев Жоао Виктор подчеркнул, что статус клуба обязывает команду бороться за трофеи.

"Такой большой клуб, как ЦСКА, всегда ставит задачу бороться за титулы. Мы понимаем, что прямо сейчас нам нужно прибавлять, чтобы быть наверху таблицы. Да, мы дважды сыграли вничью на старте, но я уверен, что по ходу чемпионата будем прогрессировать и в итоге составим конкуренцию в борьбе за высокие места", — сказал Виктор.

В четвертом туре ЦСКА минимально обыграл "Факел" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Иван Обляков, реализовав пенальти.

После четырех матчей армейцы набрали восемь очков и занимают пятое место в таблице РПЛ. Следующую встречу команда проведет 22 августа дома против "Локомотива".

Источник: "Матч ТВ"

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