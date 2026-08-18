"Будем бороться за высокие места". Защитник ЦСКА Жоао Виктор - о новом сезоне

Фото: ПФК ЦСКА

"Такой большой клуб, как ЦСКА, всегда ставит задачу бороться за титулы. Мы понимаем, что прямо сейчас нам нужно прибавлять, чтобы быть наверху таблицы. Да, мы дважды сыграли вничью на старте, но я уверен, что по ходу чемпионата будем прогрессировать и в итоге составим конкуренцию в борьбе за высокие места", — сказал Виктор.