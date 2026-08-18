Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прибыл с командой в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа Кубка России против "Ростова". Футболист попал на видео, опубликованное пресс-службой железнодорожников.
При этом ранее турецкие источники утверждали, что 21-летний хавбек 18 августа должен прилететь в Стамбул, пройти медицинское обследование и подписать контракт с "Галатасараем". По данным СМИ, сумма возможного трансфера составляет около 25 млн евро.
В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.
Встреча "Ростова" и "Локомотива" состоится 18 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.
Батраков вместо Стамбула приехал на матч "Локомотива" в Ростов
Алексей Батраков находится вместе с "Локомотивом" в Ростове-на-Дону, хотя ранее сообщалось, что уже сегодня футболист должен отправиться в Турцию для перехода в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"