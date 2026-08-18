Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
АкронНе начат
Родина
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
ЛокомотивНе начат
Ахмат
20:45
ФакелНе начат

Батраков вместо Стамбула приехал на матч "Локомотива" в Ростов

Алексей Батраков находится вместе с "Локомотивом" в Ростове-на-Дону, хотя ранее сообщалось, что уже сегодня футболист должен отправиться в Турцию для перехода в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прибыл с командой в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа Кубка России против "Ростова". Футболист попал на видео, опубликованное пресс-службой железнодорожников.

При этом ранее турецкие источники утверждали, что 21-летний хавбек 18 августа должен прилететь в Стамбул, пройти медицинское обследование и подписать контракт с "Галатасараем". По данным СМИ, сумма возможного трансфера составляет около 25 млн евро.

В прошлом сезоне Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Встреча "Ростова" и "Локомотива" состоится 18 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится