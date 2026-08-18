"Станет одним из лучших в РПЛ". Сафонов назвал нового лидера "Краснодара"

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с Rusfootball.info высоко оценил старт "Краснодара" в чемпионате России и спрогнозировал яркий сезон для Никиты Кривцова.

Фото: Global Look Press





"Вообще не случайно! Они показывают классный футбол. Глобально в их игре ничего не поменялось. Они сделали себе хороший задел, и у них есть право на ошибку. В "Краснодаре" есть понятная структура, просто меняются роли футболистов. Сейчас, например, раскрылся Кривцов, и я уверен, что он станет одним из лучших игроков этого сезона. Парень очень талантлив. Но команде всё равно не хватает Кордобы, с ним на поле они будут ещё сильнее. Он добавит им мощи", — заявил агент



После четырех туров "Краснодар" идет без потерь, одержав четыре победы подряд.



Rusfootball.info Краснодар " неслучайно единолично возглавляет таблицу РПЛ после четырех туров. Таким мнением поделился известный футбольный агент Алексей Сафонов."Вообще не случайно! Они показывают классный футбол. Глобально в их игре ничего не поменялось. Они сделали себе хороший задел, и у них есть право на ошибку. В "Краснодаре" есть понятная структура, просто меняются роли футболистов. Сейчас, например, раскрылся Кривцов, и я уверен, что он станет одним из лучших игроков этого сезона. Парень очень талантлив. Но команде всё равно не хватает Кордобы, с ним на поле они будут ещё сильнее. Он добавит им мощи", — заявил агентПосле четырех туров "Краснодар" идет без потерь, одержав четыре победы подряд.