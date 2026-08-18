"Родина" - "Оренбург": стартовые составы на кубковую игру
Стали известны составы "Родины" и "Оренбурга" на очный матч в Кубке России.
Сегодня, 18 августа, состоится матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичной "Родиной" и "Оренбургом". Встреча пройдет в Химках на одноименном стадионе и начнется в 18:30 по московскому времени.
В первом туре московская команда разгромила на своем поле казанский "Рубин" со счетом 5:0. Оренбуржцы в прошлом туре крупно проиграли на выезде "Спартаку" (1:5).