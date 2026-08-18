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"Родина" - "Оренбург": стартовые составы на кубковую игру

Стали известны составы "Родины" и "Оренбурга" на очный матч в Кубке России.


Сегодня, 18 августа, состоится матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичной "Родиной" и "Оренбургом". Встреча пройдет в Химках на одноименном стадионе и начнется в 18:30 по московскому времени.

В первом туре московская команда разгромила на своем поле казанский "Рубин" со счетом 5:0. Оренбуржцы в прошлом туре крупно проиграли на выезде "Спартаку" (1:5).

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