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"Потолка у них нет". Агент Сафонов считает, что "Динамо" Мх может стать прошлогодней "Балтикой"

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился с Rusfootball.info мнением об игре махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
— Если говорить о "Динамо", смогут они стать "Балтикой" прошлого сезона?

— А почему нет? Они ведь действительно играют в классный футбол, Евсеев — молодец, полностью перестроил команду. Они ведь и голы забивают на уровне топ-клубов. Их матчи приятно смотреть, надеюсь, они и дальше так продолжат. Вылет им точно не грозит.

Допускаю, что они окажутся в первой десятке. А если сделают еще пару трансферов, то и вовсе могут замахнуться на первую восьмерку. Потолка у них нет.

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