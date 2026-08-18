"Потолка у них нет". Агент Сафонов считает, что "Динамо" Мх может стать прошлогодней "Балтикой"

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

— А почему нет? Они ведь действительно играют в классный футбол, Евсеев — молодец, полностью перестроил команду. Они ведь и голы забивают на уровне топ-клубов. Их матчи приятно смотреть, надеюсь, они и дальше так продолжат. Вылет им точно не грозит.Допускаю, что они окажутся в первой десятке. А если сделают еще пару трансферов, то и вовсе могут замахнуться на первую восьмерку. Потолка у них нет.