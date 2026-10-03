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Билялетдинов призвал не спешить с отставкой Галактионова из "Локомотива"

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что проблемы "Локомотива" не решить простой сменой главного тренера, а болельщикам команды стоит запастись терпением.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Билялетдинов связал нынешнее положение железнодорожников с серьезными кадровыми изменениями. По его словам, с осени прошлого года клуб потерял сразу нескольких футболистов стартового состава, а быстро компенсировать такие потери непросто.

"При потере половины состава с осени прошлого года нужно время, чтобы такую брешь качественно закрыть. Пятеро игроков стартового состава ушли из "Локомотива", начиная с Баринова. Так просто это не работает, нужны сумасшедшие затраты на покупку новых игроков", — заявил Билялетдинов.

Специалист отметил, что "Локомотиву" необходимо рассчитывать в том числе на собственные резервы. При этом молодым футболистам пока не всегда хватает стабильности.

"Есть молодые, которые подбираются к стартовому составу, но стабильность присуща не каждому. Болельщикам — понимания и терпения. Совместно с командой они тоже должны работать — в этом и смысл", — добавил тренер.

Билялетдинов также скептически отнесся к разговорам о возможном уходе Михаила Галактионова и появляющимся спискам кандидатов ему на замену.

"А реагировать на разговоры об уходе Галактионова и эти списки кандидатов… Ну впишите туда еще Анчелотти, Раньери. Суть проблемы все равно останется", — заключил Билялетдинов.

Источник: "Чемпионат"

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