Билялетдинов призвал не спешить с отставкой Галактионова из "Локомотива"

"При потере половины состава с осени прошлого года нужно время, чтобы такую брешь качественно закрыть. Пятеро игроков стартового состава ушли из "Локомотива", начиная с Баринова. Так просто это не работает, нужны сумасшедшие затраты на покупку новых игроков", — заявил Билялетдинов.
Специалист отметил, что "Локомотиву" необходимо рассчитывать в том числе на собственные резервы. При этом молодым футболистам пока не всегда хватает стабильности.
"Есть молодые, которые подбираются к стартовому составу, но стабильность присуща не каждому. Болельщикам — понимания и терпения. Совместно с командой они тоже должны работать — в этом и смысл", — добавил тренер.
Билялетдинов также скептически отнесся к разговорам о возможном уходе Михаила Галактионова и появляющимся спискам кандидатов ему на замену.
"А реагировать на разговоры об уходе Галактионова и эти списки кандидатов… Ну впишите туда еще Анчелотти, Раньери. Суть проблемы все равно останется", — заключил Билялетдинов.
Источник: "Чемпионат"