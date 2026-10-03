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"Нижний Новгород" опубликовал стартовый состав на игру против "Ротора"

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" показала состав команды на товарищеский матч.

Сегодня, 3 октября, состоится контрольный поединок, в котором встретятся "Нижний Новгород" и волгоградский "Ротор". Игра пройдет на тренировочном поле "РЖД Арены" и начнется в 15:00 по московскому времени.

По итогам 12 стартовых туров нижегородская команда набрала 31 очко и единолично лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Их отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 баллов.

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