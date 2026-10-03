"Балтика" объявила лучшего игрока сентября

Стал известен лучший футболист "Балтики" по итогам месяца.

Фото: ФК "Балтика"

Лучшим игроком "Балтики" в сентябре был выбран нападающий Брайан Хиль, сообщает пресс-служба клуба.



За 25-летнего форварда проголосовали 41% болельщиков команды. Второе место досталось защитнику Сергею Варатынову, которому удалось набрать 33% голосов. Новичок "Балтийцев" Егор Голенков набрал 26%.



В минувшем месяце Хиль принял участие в 3 матчах за калининградцев в РПЛ и отметился двумя забитыми голами и результативным пасом.