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"Балтика" объявила лучшего игрока сентября

Стал известен лучший футболист "Балтики" по итогам месяца.
Фото: ФК "Балтика"
Лучшим игроком "Балтики" в сентябре был выбран нападающий Брайан Хиль, сообщает пресс-служба клуба.

За 25-летнего форварда проголосовали 41% болельщиков команды. Второе место досталось защитнику Сергею Варатынову, которому удалось набрать 33% голосов. Новичок "Балтийцев" Егор Голенков набрал 26%.

В минувшем месяце Хиль принял участие в 3 матчах за калининградцев в РПЛ и отметился двумя забитыми голами и результативным пасом.

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