Ринат Билялетдинов объяснил трудности Даку в "Спартаке": в "Рубине" все было иначе

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"Даку привык к другой системе формирования атаки. В "Рубине" был свой набор исполнителей, свои приоритеты и способы доставки мяча в его зону ответственности. В "Спартаке" все иначе, и это требует адаптации, перестройки партнеров и самого Даку", — заявил Билялетдинов.