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Ринат Билялетдинов объяснил трудности Даку в "Спартаке": в "Рубине" все было иначе

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что Мирлинду Даку требуется время, чтобы адаптироваться к новой для себя системе игры "Спартака".
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
По словам Билялетдинова, в "Рубине" игра в атаке была выстроена с учетом сильных сторон Даку. После перехода в "Спартак" нападающему приходится привыкать к другим партнерам и принципам доставки мяча в финальную треть поля.

"Даку привык к другой системе формирования атаки. В "Рубине" был свой набор исполнителей, свои приоритеты и способы доставки мяча в его зону ответственности. В "Спартаке" все иначе, и это требует адаптации, перестройки партнеров и самого Даку", — заявил Билялетдинов.

Специалист уверен, что албанский форвард способен принести пользу красно-белым, однако для этого игроку и команде необходимо лучше подстроиться друг под друга.

"Несомненно, его возможности могут пригодиться "Спартаку", но нужно поймать эту игру и стиль. Необходима адаптация. Думаю, и "Спартак", и Даку это понимают", — добавил Билялетдинов.

Даку перешел в "Спартак" из "Рубина" в августе этого года.

Источник: "Чемпионат"

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