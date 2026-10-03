Ринат Билялетдинов объяснил трудности Даку в "Спартаке": в "Рубине" все было иначе

"Даку привык к другой системе формирования атаки. В "Рубине" был свой набор исполнителей, свои приоритеты и способы доставки мяча в его зону ответственности. В "Спартаке" все иначе, и это требует адаптации, перестройки партнеров и самого Даку", — заявил Билялетдинов.
Специалист уверен, что албанский форвард способен принести пользу красно-белым, однако для этого игроку и команде необходимо лучше подстроиться друг под друга.
"Несомненно, его возможности могут пригодиться "Спартаку", но нужно поймать эту игру и стиль. Необходима адаптация. Думаю, и "Спартак", и Даку это понимают", — добавил Билялетдинов.
Даку перешел в "Спартак" из "Рубина" в августе этого года.
Источник: "Чемпионат"