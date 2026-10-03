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"Он может намного больше". Тедеев высказался об игре Тюкавина

Бывший главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев поделился мнением о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Он один из моих любимых футболистов в России, я ему всячески желаю удачи и считаю, что он может намного больше.

Дай Господь, чтобы все так случилось, потому что я в этого футболиста безумно верю!" - сказал Тедеев.

В нынешнем сезоне 24-летний Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел 7 матчей в РПЛ и отметился 4 забитыми мячами, а также одной результативной передачей. В трех играх текущего розыгрыша Кубка России форвард московского "Динамо" забил один гол.

Источник: "Матч ТВ"

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