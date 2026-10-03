"Он может намного больше". Тедеев высказался об игре Тюкавина

"Он один из моих любимых футболистов в России, я ему всячески желаю удачи и считаю, что он может намного больше.
Дай Господь, чтобы все так случилось, потому что я в этого футболиста безумно верю!" - сказал Тедеев.
В нынешнем сезоне 24-летний Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел 7 матчей в РПЛ и отметился 4 забитыми мячами, а также одной результативной передачей. В трех играх текущего розыгрыша Кубка России форвард московского "Динамо" забил один гол.
Источник: "Матч ТВ"