"Здоровья оставил достаточно". Тренер "Зенита" высказался о поездке в Китай

"Здоровья точно оставил достаточно. Тяжело дались перелет и акклиматизация. Я до сих пор не могу прийти в себя.
Каждый по-разному это переносит, кто-то легко, но для меня это тяжело прошло", - сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".
В прошлое воскресенье, 27 сентября, состоялся товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа". Игра проходила на стадионе "Шанхай стэдиум" в Китае, основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда из Санкт-Петербурга - 4:3.
Завтра, 4 октября, сине-бело-голубые проведут контрольный поединок с белорусским БАТЭ.