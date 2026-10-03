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"Здоровья оставил достаточно". Тренер "Зенита" высказался о поездке в Китай

Тренер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о поездке в Шанхай на товарищеский матч.
Фото: ФК "Зенит"
"Здоровья точно оставил достаточно. Тяжело дались перелет и акклиматизация. Я до сих пор не могу прийти в себя.

Каждый по-разному это переносит, кто-то легко, но для меня это тяжело прошло", - сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".

В прошлое воскресенье, 27 сентября, состоялся товарищеский матч между "Зенитом" и "Шанхай Шэньхуа". Игра проходила на стадионе "Шанхай стэдиум" в Китае, основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда из Санкт-Петербурга - 4:3.

Завтра, 4 октября, сине-бело-голубые проведут контрольный поединок с белорусским БАТЭ.

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