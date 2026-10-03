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"Он не должен позволять эго разрушать свое наследие". Ибрагимович - о Роналду
Сегодня, 12:30
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о ситуации с
Криштиану Роналду
.
Фото: Getty Images
"Болельщики, весь мир, футбол будут по нему скучать. Это правда.
Но он не должен позволять своему эго разрушать наследие, которое он создал. Уходить нужно, находясь на пике.
Покинуть расположение сборной Португалии, не поговорив ни с кем из партнеров по команде? Это неуважение. Он должен понимать, что уже не молод", - цитирует Ибрагимовича Record.mx.
Ранее 41-летний португальский нападающий
Криштиану Роналду
не принял участия в матче Лиги наций против Норвегии, оставшись в запасе.
Через несколько дней после игры Роналду покинул расположение сборной после встречи с президентом Португальской федерации футбола. Впоследствии Роналду отметил, что "в свое время он расскажет всю правду" относительно причин своего ухода.
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Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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