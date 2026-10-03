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"Находимся там, где и должны". Игрок "Рубина" - о старте сезона РПЛ

Хавбек "Рубина" Александар Юкич оценил старт чемпионата для казанской команды.
Фото: ФК "Рубин"
"На самом деле старт сезона получился нормальным. Конечно, всегда можно лучше. Были матчи, когда мы необязательно теряли очки. Поэтому, наверное, мы находимся там, где и должны.

Хотя мы точно хотим лучшего и большего. Все в команде понимают, что мы точно можем лучше. Нам в любом случае нужно становиться лучше, создавать больше шансов в финальной трети поля", - сказал Юкич.

На старте нынешнего сезона "Рубин" одержал две победы, потерпел одно поражение и шесть раз сыграл вничью. Казанская команда набрала 12 очков по итогам 9 прошедших туров и находится на шестой строчке в турнирной таблице. От призовой тройкий подопечные Франка Артиги отстают на 7 баллов.

После международной паузы "рубиновые" примут на своем поле московское "Динамо" в рамках 10-го тура чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

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