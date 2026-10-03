"Находимся там, где и должны". Игрок "Рубина" - о старте сезона РПЛ

Хавбек "Рубина" Александар Юкич оценил старт чемпионата для казанской команды.

Фото: ФК "Рубин"

"На самом деле старт сезона получился нормальным. Конечно, всегда можно лучше. Были матчи, когда мы необязательно теряли очки. Поэтому, наверное, мы находимся там, где и должны.