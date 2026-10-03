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Полузащитник ЦСКА избежал серьезной травмы

В ЦСКА сообщили, что игроку удалось избежать серьезного повреждения.
Фото: ПФК ЦСКА
"По предварительным данным, проведенная КТ не выявила у Бандикяна ни перелома, ни разрыва связок.

В ближайшее время Артем присоединится к команде в Москве, где под наблюдением нашего медицинского штаба пройдет дополнительное обследование", - написал Брейдо в телеграм-канале.

Вчера, 2 октября, состоялся матч между сборными Армении и Кипра (0:2) в рамках 3-го тура группового раунда Лиги наций. 21-летний полузащитник московского ЦСКА Артем Бандикян вышел на игру в стартовом составе своей команды и был заменен на 52-й минуте, покинув поле на носилках. По окончании встречи главный тренер Армении Егише Меликян сообщил, что у футболиста подозрение на перелом ноги.

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