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Хомуха: Батраков должен доказывать свой уровень с первых тренировок

Дмитрий Хомуха считает переход Алексея Батракова в "Галатасарай" серьёзной проверкой для молодого полузащитника.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению бывшего футболиста ЦСКА, россиянину придётся с первых дней выдерживать высокую конкуренцию и подтверждать свой уровень не только в матчах.

- Необходимо доказывать свою состоятельность не то что в матчах, даже на тренировках. Это определённый вызов для Батракова. Если он справится со всем этим, турки при хорошем варианте и предложении всегда продадут его в топ-5 европейских чемпионатов, - приводит слова Хомухи "Чемпионат".

Батраков официально пополнил ряды "Галатасарая". "Локомотив" получит за своего воспитанника 25 млн евро.

В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провёл четыре матча, забил один мяч и один раз ассистировал партнёрам. За московский клуб он выступал с января 2024 года.

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