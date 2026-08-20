Хомуха: Батраков должен доказывать свой уровень с первых тренировок

- Необходимо доказывать свою состоятельность не то что в матчах, даже на тренировках. Это определённый вызов для Батракова. Если он справится со всем этим, турки при хорошем варианте и предложении всегда продадут его в топ-5 европейских чемпионатов, - приводит слова Хомухи "Чемпионат".
Батраков официально пополнил ряды "Галатасарая". "Локомотив" получит за своего воспитанника 25 млн евро.
В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провёл четыре матча, забил один мяч и один раз ассистировал партнёрам. За московский клуб он выступал с января 2024 года.