Кандидатуру 26-летнего футболиста руководство московского клуба планирует обсудить на ближайшем заседании трансферного комитета.
Одним из факторов в пользу сделки может стать прописанная в контракте Титкова сумма отступных. Забрать хавбека из Калининграда можно за 120 млн рублей. Его зарплата в "Балтике" составляет около 2,5 млн рублей в месяц.
Титков ранее уже находился в структуре "Локомотива". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл четыре матча и забил один гол.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
"Локомотив" нашёл кандидата на замену Батракову - источник
"Локомотив" включил полузащитника "Балтики" Николая Титкова в список возможных новичков после ухода Алексея Батракова.
Фото: "Матч ТВ"