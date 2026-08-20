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"Локомотив" нашёл кандидата на замену Батракову - источник

"Локомотив" включил полузащитника "Балтики" Николая Титкова в список возможных новичков после ухода Алексея Батракова.
Фото: "Матч ТВ"
Кандидатуру 26-летнего футболиста руководство московского клуба планирует обсудить на ближайшем заседании трансферного комитета.

Одним из факторов в пользу сделки может стать прописанная в контракте Титкова сумма отступных. Забрать хавбека из Калининграда можно за 120 млн рублей. Его зарплата в "Балтике" составляет около 2,5 млн рублей в месяц.

Титков ранее уже находился в структуре "Локомотива". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл четыре матча и забил один гол.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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