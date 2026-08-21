По информации источника, московское "Динамо" и "Ботафого" полностью согласовали трансфер Матеуса Мартинса. Сумма сделки составит 7 миллионов евро, также столичный клуб согласовал условия личного контракта с бразильским вингером.
Матеус Мартинс выступает за "Ботафого" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 90 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи. Ранее левый вингер был игроком "Флуминенсе", а также выступал за английский "Уотфорд".
Рыночная стоимость 23-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро, его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Sport24.
"Динамо" согласовало трансфер бразильского вингера - Sport24
Московское "Динамо" в ближайшее время официально объявит о трансфере бразильского вингера.
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