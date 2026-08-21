Семак: "Спартак" - один из главных наших конкурентов

- Команда хорошо играет и достаточно надёжно обороняется, активно атакует, создаёт достаточное количество моментов.
То есть достаточно крепкая команда. Думаю, они одни из главных наших конкурентов на данный момент, - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
В воскресенье, 23 августа, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов.