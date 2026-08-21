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Отец Тюкавина: десятое место - не то, чего ждали после прихода Шварца

Александр Тюкавин, отец форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о текущем положении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, десятое место - не тот результат, которого ожидали от Шварца.

- Сами видите, на какой строчке сейчас находится "Динамо". Десятое место — не то, чего ждали после прихода Шварца.
Ожидания опередили реальность. Особых изменений в игре по сравнению с прошлым сезоном я не вижу, - приводит слова Тюкавина Metaratings.

Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.

После 4 сыгранных туров столичная команда располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

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