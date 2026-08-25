Селюк о Талалаеве: возомнил о себе, что он великий тренер

"Он ведет себя неадекватно. Мало того, что он в какой-то момент возомнил о себе, что он великий тренер. Я хочу сказать, что этот "великий" тренер играет в такой футбол, который не дает другим играть", — заявил Селюк.
Агент также вспомнил период работы Талалаева в "Ахмате", куда он привел бывшего полузащитника "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре. По словам Селюка, ивуариец критически оценивал футбол российского специалиста.
"Яя всегда говорил: "Талалаев играет в футбол бей-беги. Ему нравятся футболисты, которые просто бегают и не дают играть другим". Мне странно, когда Талалаев говорит, что его команда может сыграть в тики-таку. Какую тики-таку?" — добавил Селюк.
После пяти туров РПЛ "Балтика" занимает 6-е место в чемпионате России.
Источник: "Евро-футбол"