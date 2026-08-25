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Селюк о Талалаеве: возомнил о себе, что он великий тренер

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева за его поведение и игровой стиль команды.
Фото: ФК "Балтика"
Селюк высказался о Талалаеве после ничьей "Балтики" с "Рубином" (1:1) в пятом туре РПЛ. Агенту не понравились слова тренера перед встречей, а также его отношение к соперникам.

"Он ведет себя неадекватно. Мало того, что он в какой-то момент возомнил о себе, что он великий тренер. Я хочу сказать, что этот "великий" тренер играет в такой футбол, который не дает другим играть", — заявил Селюк.

Агент также вспомнил период работы Талалаева в "Ахмате", куда он привел бывшего полузащитника "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре. По словам Селюка, ивуариец критически оценивал футбол российского специалиста.

"Яя всегда говорил: "Талалаев играет в футбол бей-беги. Ему нравятся футболисты, которые просто бегают и не дают играть другим". Мне странно, когда Талалаев говорит, что его команда может сыграть в тики-таку. Какую тики-таку?" — добавил Селюк.

После пяти туров РПЛ "Балтика" занимает 6-е место в чемпионате России.

Источник: "Евро-футбол"

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