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"Пора бы ему уже похудеть". Орлов раскритиковал игрока "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о футболисте "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Вышел на замену Фелипе Аугусто... Послушайте, но ему пора бы уже похудеть! Тяжелый.

Я не знаю, с каким весом он играл в Турции. Но сейчас он какой-то совсем уж неповоротливый", - сказал Орлов.

Фелипе Аугусто пополнил состав "Зенита" в это летнее трансферное окно, перебравшись из турецкого "Трабзонспора" и подписав четырехлетний контракт. В составе петербургской команды 22-летний нападающий принял участие в 8 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом, проведя на поле 375 минут игрового времени.

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