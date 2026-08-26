В "Сабахе" прокомментировали первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов

Член наблюдательного совета "Сабаха" Игорь Пономарев прокомментировал выход клуба в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: azerisport
По словам Пономарева, это историческое событие для клуба, который существует всего 9 лет.

- Это историческое событие! Клуб существует всего девять лет. Произошло большое дело — мы вышли в Лигу чемпионов! Это большая радость для всего азербайджанского футбола.

До этого в групповой Лиги чемпионов выходил "Карабах", а сейчас добавились мы. Уже две команды. Это большое дело! - приводит слова Пономарева "Чемпионат".

Вчера, 25 августа, "Сабах" одержал домашнюю победу в дополнительное время над "Хапоэль" Беэр-Шева в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:2. Первая встреча этих команд завершилась победой израильтян со счетом 2:1.

Азербайджанский "Сабах" был основан в 2017 году - по итогам прошлого сезона клуб из Баку стал чемпионом страны. В сезоне-2024/25 главным тренером команды был российский специалист Василий Березуцкий.

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