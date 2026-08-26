В "Сабахе" прокомментировали первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов

Член наблюдательного совета "Сабаха" Игорь Пономарев прокомментировал выход клуба в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: azerisport

- Это историческое событие! Клуб существует всего девять лет. Произошло большое дело — мы вышли в Лигу чемпионов! Это большая радость для всего азербайджанского футбола.