По информации источника, полузащитник московского "Динамо" Дмитрий Александров сегодня, 26 августа, прибудет в стан махачкалинского "Динамо" на правах аренды с опцией выкупа за 35 миллионов рублей.
За московское "Динамо" Дмитрий Александров провел во всех турнирах 16 матчей и не отметился результативными действиями. Также на его счету 2 матча в составе сборной России до 21 года.
Рыночная стоимость 20-летнего опорного полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в махачкалинском "Динамо" - источник
Полузащитник московского "Динамо" перейдет в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"