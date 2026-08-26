Полузащитник "Краснодара" ответил, способен ли Кривцов заменить Сперцяна

- Думаю, у него есть все качества для этого. После того как начался чемпионат, все увидели его уровень и то, что он может забивать и быть крутым ассистентом (интервью было записано до травмы, полученной Никитой Кривцовым в матче Кубка России против "Динамо". — Прим. "СЭ"), - приводит слова Ленини "СЭ".
Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли", в составе южан полузащитник становился лучшим ассистентом РПЛ и был капитаном "быков".
В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Полузащитник получил повреждение в матче Кубка России с "Динамо" - сообщалось, что Кривцов восстановится лишь к началу весенней части сезона. Рыночная стоимость 24-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года.