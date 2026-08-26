Антон Миранчук: вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук не согласен быть запасным игроком.
Фото: ФК "Динамо"
"Я вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной. Я по крайней мере себя там не вижу. Кто сильнее, тот должен играть, как по мне.

Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона – на скамейке, но это не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще себя не вижу там и не собираюсь как-то соглашаться с этим", – сказал Миранчук.

Антон Миранчук присоединился к "Динамо" прошлым летом. Игрок сборной России подписал с московским клубом двухлетний контракт, который включает опцию возможного продления еще на один сезон.

В этом сезоне 30-летний атакующий полузащитник принял участие во всех пяти турах РПЛ и отметился двумя результативными передачами, однако провел на поле всего 116 минут. Также на счету Миранчука две игры в Кубке России.

Источник: "Вести"

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