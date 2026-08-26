Антон Миранчук: вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной

Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона – на скамейке, но это не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще себя не вижу там и не собираюсь как-то соглашаться с этим", – сказал Миранчук.
Антон Миранчук присоединился к "Динамо" прошлым летом. Игрок сборной России подписал с московским клубом двухлетний контракт, который включает опцию возможного продления еще на один сезон.
В этом сезоне 30-летний атакующий полузащитник принял участие во всех пяти турах РПЛ и отметился двумя результативными передачами, однако провел на поле всего 116 минут. Также на счету Миранчука две игры в Кубке России.
Источник: "Вести"