Антон Миранчук: вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной

Фото: ФК "Динамо"

Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона – на скамейке, но это не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще себя не вижу там и не собираюсь как-то соглашаться с этим", – сказал Миранчук.