В "Сабахе" оценили перспективы команды в ЛЧ: не будем мальчиками для битья

- Я думаю, что "Сабах" в Лиге чемпионов не будет мальчиками для битья.
Мы не можем сравнивать себя с "Реалом", "Баварией" и остальными большими клубами. Но со своей стороны мы постараемся бороться на как можно более высоком уровне, - приводит слова Пономарева "Чемпионат".
Вчера, 25 августа, "Сабах" одержал домашнюю победу в дополнительное время над "Хапоэль" Беэр-Шева в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:2. Первая встреча этих команд завершилась победой израильтян со счетом 2:1.
Азербайджанский "Сабах" был основан в 2017 году - по итогам прошлого сезона клуб из Баку стал чемпионом страны. В сезоне-2024/25 главным тренером команды был российский специалист Василий Березуцкий.