"Для меня это знаковое событие". Карпукас - о переходе в "Зенит"

Полузащитник Артем Карпукас высказался о своем трансфере из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов.

Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни", - сказал Карпукас.

Артем Карпукас - воспитанник московского "Локомотива". За основную команду "железнодорожников" опорный полузащитник выступал с 2022 года и за это время провел 144 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

21 августа "Зенит" сообщил о приобретении прав на 24-летнего игрока сборной России. Контракт с футболистом подписан на пять лет.

Источник: "СЭ"

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