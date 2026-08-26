"Для меня это знаковое событие". Карпукас - о переходе в "Зенит"

"Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов.
Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни", - сказал Карпукас.
Артем Карпукас - воспитанник московского "Локомотива". За основную команду "железнодорожников" опорный полузащитник выступал с 2022 года и за это время провел 144 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
21 августа "Зенит" сообщил о приобретении прав на 24-летнего игрока сборной России. Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Источник: "СЭ"