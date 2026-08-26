Экс-тренер "Спартака" оценил победу команды над "Зенитом"

Фото: ФК "Спартак"

"Не удивило ли меня, как " Спартак " победил " Зенит "? Нет, уже в Суперкубке было понятно, что команды минимум на равных, что "Спартак" понимает, как играть против "Зенита". И сейчас это была буря, которая вылилась в такую победу. Спартаковцы были быстрее, я точно понимал, как команда играет", - сказал Гунько "Матч ТВ"

Российский специалист сообщил, что его не удивила победа красно-белых над петербургским клубом.23 августа на "Лукойл Арене" состоялся матч 5-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали домашнюю победу со счетом 2:0.На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков. Сине-бело-голубые находятся на четвертой строчке с 9 баллами в своем активе.