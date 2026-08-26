Силкин – об игре "Динамо": её просто нет, при Шварце улучшений не заметил

Фото: ФК "Динамо"

"Как оценю игру " Динамо " при Шварце? Да пока вообще никак - ее нет. "Динамо" не хватает стабильности, причем эта проблема есть при каждом тренере. Пока я не вижу улучшений при Шварце.

Наверное, руководству виднее, но и трансферов под Шварца никто не делает. В этом весь и вопрос: зачем вам тренер, которому вы не покупаете игроков, которых он просит? Он же не волшебник", – сказал Силкин.После пяти сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.