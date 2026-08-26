Силкин – об игре "Динамо": её просто нет, при Шварце улучшений не заметил

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре московского "Динамо" в этом сезоне при Сандро Шварце.
Фото: ФК "Динамо"
"Как оценю игру "Динамо" при Шварце? Да пока вообще никак - ее нет. "Динамо" не хватает стабильности, причем эта проблема есть при каждом тренере. Пока я не вижу улучшений при Шварце.
Наверное, руководству виднее, но и трансферов под Шварца никто не делает. В этом весь и вопрос: зачем вам тренер, которому вы не покупаете игроков, которых он просит? Он же не волшебник", – сказал Силкин.

После пяти сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.

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