Губерниев прокомментировал слухи об интересе "Бешикташа" к Кисляку

"Все-таки хорошо, что, по крайней мере, турецкие клубы интересуются. Хорошая витрина для того, чтобы зарекомендовать себя, там еврокубки. "Бешикташ" - сильная команда, но надо смотреть все приходящие, на какую позицию хотят поставить. У Батракова ситуация одна, у Кисляка может быть другая", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 7 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" готов заплатить 30 миллионов евро за российского игрока.