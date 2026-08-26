Губерниев прокомментировал слухи об интересе "Бешикташа" к Кисляку

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном интересе "Бешикташа" к Кисляку.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Губерниев считает, что российскому футболисту необходимо оценить все риски перед трансфером в турецкий клуб.

"Все-таки хорошо, что, по крайней мере, турецкие клубы интересуются. Хорошая витрина для того, чтобы зарекомендовать себя, там еврокубки. "Бешикташ" - сильная команда, но надо смотреть все приходящие, на какую позицию хотят поставить. У Батракова ситуация одна, у Кисляка может быть другая", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 7 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" готов заплатить 30 миллионов евро за российского игрока.

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