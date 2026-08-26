Семин ответил, повлияет ли травма Литвинова на "Спартак"

"Главное, чтобы Литвинов поправился. Сильно ли скажется его отсутствие на игре "Спартака", это мы увидим в ближайшем матче.
У красно-белых есть футболисты, которые могут заменить Руслана, но Литвинов стал важным игроком "Спартака". Когда выбывает хороший футболист, возникают определенные проблемы", - сказал Семин "РБ Спорту".
Руслан Литвинов выступает за основную команду "Спартака" с начала осени 2021 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.
23 августа футболист получил повреждение в матче против "Зенита". Как сообщила пресс-служба красно-белых, срок восстановления игрока должен занять около месяца.