Игонин - о текущей игре "Зенита": явно не приведет клуб к чемпионству

"Если честно, то игра "Зенита" пока не впечатляет и вызывает вопросы. Если раньше "Зенит" мог на классе обыгрывать практически всех в нашем чемпионате, то сейчас такой номер уже не пройдет. Тренерскому штабу, выходит, нужно искать новые идеи. То, что я вижу сейчас, явно не приведет "Зенит" к чемпионству, по игре есть вопросы.На дистанции индивидуального мастерства может не хватить. Но я бы совершенно точно не списывал бы команду в борьбе за чемпионство, матчей еще много впереди", - сказал Игонин.
"Зенит" неудачно провел пятый тур РПЛ, уступив на выезде "Спартаку" со счетом 0:2. После этого поражения команда Сергея Семака осталась на четвертом месте и теперь отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.
На данный момент команда Сергея Семака занимает четвертое место, набрав 9 очков.