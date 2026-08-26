Игонин - о текущей игре "Зенита": явно не приведет клуб к чемпионству

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре сине-бело-голубых в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Если честно, то игра "Зенита" пока не впечатляет и вызывает вопросы. Если раньше "Зенит" мог на классе обыгрывать практически всех в нашем чемпионате, то сейчас такой номер уже не пройдет. Тренерскому штабу, выходит, нужно искать новые идеи. То, что я вижу сейчас, явно не приведет "Зенит" к чемпионству, по игре есть вопросы.
На дистанции индивидуального мастерства может не хватить. Но я бы совершенно точно не списывал бы команду в борьбе за чемпионство, матчей еще много впереди", - сказал Игонин.

"Зенит" неудачно провел пятый тур РПЛ, уступив на выезде "Спартаку" со счетом 0:2. После этого поражения команда Сергея Семака осталась на четвертом месте и теперь отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.

На данный момент команда Сергея Семака занимает четвертое место, набрав 9 очков.

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