- Рекордные 18 иностранцев в заявке «Сабаха» оправданы, раз дают такой результат?
- Получается, да. Слежу за этой командой, поскольку там работал Вася Березуцкий. И вот пришли к заветной вершине. «Карабах» тоже рос на глазах. Раз азербайджанцы добиваются таких результатов, значит там это кому-то нужно. Тратятся приличные деньги, при этом находя «голодных» легионеров, которые мыслят о больших контрактах в Европе.
– Вообще клубный футбол закавказских стран на верном пути?
- Знаю, что в Лигу Конференций выходит грузинская «Иберия», где работал Тетрадзе. А сейчас там у руля Демченко, который в ЦСКА совсем юным форвардом еще начинал. При этом лично у меня интерес к Еврокубкам заметно упал, когда поменяли схему розыгрыша. Без групп не нравится.
- Но разве всякого рода чудеса это отменяет?
- Ну, конечно, такая концовка у «Сабаха», фантастический камбэк австрийцев вчера впечатлили. Сам сейчас возглавляю легендарную ФШМ и требую от тренеров, футболистов всегда играть до конца. Хотя «бодаемся» с топовыми клубными академиями.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Непомнящий отреагировал на исторический выход азербайджанского «Сабаха» в ЛЧ
Выход азербайджанского «Сабаха» в общий этап Лиги чемпионов для Rusfootball.info прокомментировал бывший наставник ряда зарубежных клубов и сборных Валерий Непомнящий.
Фото: ФК "Сабах"