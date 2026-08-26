Экс-игрок ЦСКА высказал опасения по поводу возможного подписания Аззи

"Руководству виднее. Он хорошо себя проявляет в Махачкале. Но мне бы хотелось видеть там более молодого Рожкова из "Рубина". Варианты у ЦСКА есть. Но надо выбрать схему, чтобы Аззи в эту схему вписывался. А если приобретут, а он будет на лавочке сидеть? Ну и смысл иностранца приобретать, который будет сидеть на лавочке?" - сказал Масалитин "РИА Новости".
Мохамед Аззи выступает в составе махачкалинского "Динамо" с февраля 2025 года. В текущем сезоне за клуб на его счету 5 матчей и 1 результативная передача. Трансферная стоимость 24-летнего правого защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" ведут переговоры по трансферу алжирца.