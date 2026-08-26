Экс-арбитр ФИФА высказался о поведении Талалаева в матче с "Рубином"

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал оценку поведению Андрея Талалаева в матче против "Рубина".

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"В этой ситуации резервный судья обязан был увидеть всю эту историю. Мы прекрасно понимаем, что такие жесты неприемлемы. Как все судьи должны сработать в такой ситуации? Главным было принять решение и применить дисциплинарные санкции к главному тренеру "Балтики", - сказал Николаев в эфире "Матч ТВ"

Алексей Николаев считает поведение главного тренера "Балтики" в матче с "Рубином" неприемлемым.В понедельник, 24 августа, на "Ростех Арене" состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и казанским "Рубином". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.Ранее стало известно, что КДК РФС вызвал на заседание Андрея Талалаева из-за его жеста в сторону трибун во время матча с "Рубином".