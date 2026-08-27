Кононов высказался о дебюте Карпукаса за "Зенит" в матче со "Спартаком"

"Сложно оценивать, когда игрок вышел на замену на несколько минут и команда проиграла. Артём очень старался, но ему нужно несколько матчей, чтобы он полноценно влился в состав.Будем верить, что он сможет стать достойной заменой Барриосу. Всё зависит от него", - сказал Кононов "Чемпионату".
Артем Карпукас перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" 21 августа 2026 года.
Опорный полузащитник дебютировал за сине-бело-голубых в матче против "Спартака" (0:2). Футболист провел на поле 16 минут, результативными действиями не отметился.